AKÖde’nin dijital markası Tosla, Sabancı Üniversitesi ve Utarit ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda AKÖde’nin dijital cüzdanı Tosla markalı SUCard’lar Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından kullanılıyor.

Yeni nesil bankacılık ve ödeme çözümleri sunan AKÖde’nin dijital markası Tosla, Sabancı Üniversitesi ve Utarit ile iş birliği kapsamında Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından da kullanılıyor. Yapılan iş birliği kapsamında Sabancı Üniversitesi kampüs kart projesi ile hem öğrenciler hem de üniversite için kampüs içi tüm ödemeleri, Utarit tarafından geliştirilen SoliClub uygulaması ile dijitalleştirilirken aynı zamanda kimlik kartı olan “Tosla markalı dijital SUCard” da öğrenciler ile buluşturuldu.

Sabancı Üniversitesi öğrencileri Tosla markalı dijital SUCard’ları ile kampüs içerisindeki tüm ihtiyaçlarını SoliClub uygulaması üzerinden karşılayabilirken aynı zamanda Tosla’nın tüm avantajlarından da faydalanabiliyorlar. Öğrenciler yemekhane, fotokopi, ulaşım ve kütüphane ödemeleri, yurt ve okul giriş çıkışlarını bu kimlik kartları ve SoliClub uygulaması ile tek yerden takip edebiliyor, uygulama içerisinden Tosla cüzdanlarına da erişebiliyorlar. Aynı zamanda bu kart ile tüm internet alışverişlerinde ve fiziksel noktalarda ise QR ve mobil temassız ödemelerde kullanabiliyorlar. Öğrenciler ayrıca tüm kampüs içi ve dışı işlemlerini artık dijitalden takip edip yönetebiliyor.

“Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırıyoruz”

Bu proje için Sabancı Üniversitesi ve Utarit ile son bir yıldır çalıştıklarını anlatan AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Dijital dönüşümün hızlı sürdüğü günümüzde, dijitale doğan ve teknolojiyle büyüyen üniversite öğrencilerine böyle bir servisi ilk defa sunarak hayatlarını kolaylaştıracağımız, işlemlerini hızlandıracağımız için çok heyecanlıyız. Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi’nin kampüs ihtiyaçlarını dijital çözümlerle dönüştürerek öğrencilerin kampüs içi yemekhane, fotokopi, ulaşım ve kütüphane ödemelerini, okula giriş çıkışlarını SoliClub uygulaması ile takip edebilmesini, aynı zamanda Tosla markalı SuCard kimlik kartlarını hem fiziksel hem dijital tüm ödemelerinde kullanırken Tosla’nın harcadıkça kazandıran avantajlarından da yararlanabilmesini sağladık. Tosla dijital kartlarını tüm internet alışverişlerinde ve fiziksel noktalarda QR ve mobil temassız özelliği ile kullanabiliyorlar. Üniversite yönetiminin de mevcutta kullandıkları takip yöntemlerini merkezi olarak tek bir sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayarak uçtan uca dijitalleştirdik. Projenin ikinci adımında tüm üniversite çalışanları ve öğretim görevlilerinin kartlarını da aynı şekilde dijitalleştireceğiz” dedi.

“Proje ile birçok ilke imza attık”

Utarit direktörü Kutay Peker ise “Türkiye’nin kampüs kart sistemi sağlayıcısı Utarit olarak, AKÖde ve Sabancı Üniversitesi ile ortak geliştirdiğimiz bu proje ile birçok ilke imza attık. Öğrenciler yeni nesil bu dijital kart altyapısı ile hem mobil dünyanın konforuna, hem de her yerde geçerli üniversite kimlik kartları ile kendilerine avantaj sağlayan bir sistemin özgürlüğüne sahip olacaklar. İş ortaklarımız ile bu yenilikçi projelerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Birlikte tüm dünyada ses getirecek çok daha büyük işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.