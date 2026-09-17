

10-14 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa’nın 17 ilçesinde toplam 9 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirildiği belirtilen araştırmada; halkla ilişkiler, hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik ve iletişim, talep ve sorunlara çözüm üretme, şeffaflık ve güven, kent yaşamına katkı ile genel yönetim performansı kriterleri değerlendirildi.

Araştırmanın paylaşılan sonuç görselinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın genel memnuniyet düzeyi yüzde 59,7 olarak ölçüldü. Katılımcıların "Yeniden aday olsa oy veririm" sorusuna verdiği yanıtların oranı ise yüzde 42,14 olarak açıklandı.



Çalışmada ayrıca 2024 yerel seçim sonucu ile araştırmada ölçülen yeniden oy verme eğilimi karşılaştırıldı. Paylaşılan verilere göre 2024 yerel seçiminde yüzde 36,04 olarak gösterilen oran, araştırmada yüzde 42,14’e ulaşarak 6,10 puanlık bir fark ortaya koydu.