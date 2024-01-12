Trabzonspor Kulübü’nün sezonun ikinci yarısında kullanacağı korner bayrağı tasarımına Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamayla taraftarlar karar verecek.

Kulübün Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar sezon boyunca Trabzonspor Stadyumu’nda kullanılacak korner bayrağını seçecek. Kulübün özel olarak hazırladığı ’Keşan’ deseni temalı, bordo-mavi damalı ve arma arka planlı tasarımların yarıştığı oylama 17 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Seçilen tasarım, bordo-mavili futbolcular tarafından da imzalanarak Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.