Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi'nde plakasız akrobatik hareketler sergileyen ve çevreye rahatsızlık veren 3 motosikletliyi takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar, yapılan denetimle yakalandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine tescilli aracı plakasız kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve motosiklet kullanırken akrobatik hareketler yapmak gibi suçlardan 87 bin 706 lira idari para cezası uygulanırken motosikletlere el konuldu.