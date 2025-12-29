Spor tırmanış Türkiye Şampiyonasında; minik, küçük, yıldız ve lider kategorilerinin yarışmaları 27-28 Aralık tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü de şampiyonada yerini aldı. İlk gün küçük kızlar kategorisinde 4 sporcu finale kalırken, finalde Beril Korkmaz’ın başarılı performansıyla Türkiye Şampiyonluğu İnegöl’e geldi. Öte yandan Ece Öztürk minik kızlar kategorisinde 2’nci, Elif Zümra Mayil ise 3’üncü olarak şampiyonayı tamamladı. Minik erkeklerde de Ömer Ali Eke mansiyon madalyası aldı.

SEZONDA 3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU, 2 TÜRKİYE 2’NCİLİĞİ İLE 5 MİLLİ SPORCU

Spor tırmanışta sezonun tamamlanmasıyla İnegöl Belediye Spor Kulübü’nün başarısı da ortaya çıktı. Samsun’da alınan başarıların yanı sıra bu sezon Büyük Erkek kategorisinde Emre Doğan ve Genç B Erkekler kategorisinde Bilal Eltutan Türkiye Şampiyonu olmuştu. Alınan sonuçlarla İnegöl Belediye Spor Kulübü sezonu 3 Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Türkiye 2’nciliği ile kapattı. Alınan başarılı sonuçlarla İnegöl Belediye Spor Kulübü milli takıma da 5 sporcu göndermeyi başardı.