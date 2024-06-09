İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.

Paylaşımında 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 114082

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23684

Emniyet kemeri kullanmayan 15872

Sürücü belgesiz araç kullanan 15620 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 409987 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.