İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.
Paylaşımında 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.
- Hız ihlalinde bulunan 114082
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23684
- Emniyet kemeri kullanmayan 15872
- Sürücü belgesiz araç kullanan 15620 ve
- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
- Toplam 409987 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.
Muhabir: Murat Avcı