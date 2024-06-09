İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.

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Paylaşımında 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

  • Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldı.
  • Hız ihlalinde bulunan  114082
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış  23684
  • Emniyet kemeri kullanmayan 15872
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 15620 ve
  • Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan  9423  olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
  • Toplam 409987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Izmir Trafik Polisi Aa 1701201

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

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Muhabir: Murat Avcı