Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 11 aylık istatistiklerine göre Türkiye genelinde 507 bin trafik kazasında 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak- Kasım dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının önceki aya göre frene bastığı Kasım ayında 46 bin 733 kaza meydana geldi. 250 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz Ekim ayında 49 bin 201 kaza meydana gelmiş, 272 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan 31 bin 47 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde hem jandarma hem de polis sorumluluk bölgesinde denetimleri artırması kaza bilançosuna da yansıdı. Resmi verilere göre; yılın 11 aylık döneminde ise ülke genelinde 2023’ün Ocak - Kasım döneminde vukuu bulan 507 bin 844 kazada 2 bin 774 kişinin hayatını kaybettiği. Kazalarda yaralanan 327 bin 842 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

11 aylık dönemdeki 230 bin 951 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 23 bin 263 kazaya yayalar, 2 bin 976 kazaya araç kusurları, 846 kazaya yol ve bin 656 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 6 bin 424 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 601 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan 2 bin 40 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden bin 150 sürücü de kazaya karıştı.

Bursa’da denetimler kayıpları azalttı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre; yılın 11 aylık döneminde Ankara’da 151, Bursa’da 93, İstanbul’da 145 ve İzmir’de 1019 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Artan huzur operasyonları ve yol denetimlerin etkisiyle Bursa’da da kaza oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz Kasım ayında 615 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da, bir ay boyunca 6 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 861 kişi yaralandı. 2023’ün 11 ayında ise şehirde; 7 bin 867 yaralamalı kaza meydana geldi. 93 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 11 bin 436 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza düşürmeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 11 aylık dönemde ülke genelinde 18 milyon 485 bin 866 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak - Kasım döneminde alkol alıp direksiyona geçen 177 bin 311 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 85 bn 872 araç ise trafikten men edildi.