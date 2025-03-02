Hazırlık aşamasındaki yeni yargı paketiyle birlikte trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Bu düzenleme kapsamında, bazı ihlaller için hapis cezasının getirilmesi, ehliyete el koyma yetkisinin genişletilmesi ve yaptırımların ağırlaştırılması öngörülüyor.

Cezasızlık Algısına Son Verilecek

Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda, öncelikli olarak toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

Hapis ve ehliyet el koyma süresinde düzenleme yapılacak

Bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması, hapis cezaları uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

Cezalar artıyor

Mevcut durumda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Düzenleme ile kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik verilen cezalar artırılacak.

Alkollü sürücüye cezaevi yolu

Yeni düzenlemeyle trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, makas atan sürücülere 50 bin lira, drift yapanlara ise 80 bin lira para cezası uygulanacak. Ayrıca, ehliyete el koyma süresi bir yıla çıkarılacak.

Alkollü Araç Kullananlara Hapis Cezası

Alkollü araç kullanımı daha ağır yaptırımlara tabi tutulacak. Yeni düzenlemeye göre, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüler en az 36 gün cezaevinde kalacak.