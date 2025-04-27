Görüntülerin ardından yapılan çalışmalar sonucu, olayın faili F.N. olduğu tespit edildi. Şahıs, sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

F.N.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “trafik işaret ve levhalarına uymamak”, “duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak” ve “yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Öte yandan, F.N. hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” ve “Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma” suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" ifadelerini kullandı.