Yeşil-beyazlı takımın İzmir'de oynadığı son karşılaşmayla sezonu noktaladığını hatırlatan Bozbey, şampiyonluk başarısında emeği geçen sporcuları, sezon boyunca görev yapan her iki teknik heyeti, yönetim kurulu üyelerini ve taraftarları kutladı.

Başkan Bozbey, Bursa'nın omuz omuza vererek Süper Lig yürüyüşüne devam edeceğini vurguladı. Bozbey, açıklamasında" Tüm Bursa omuz omuza, Süper Lig yürüyüşümüze kararlı adımlarla devam edecek, tüm dünyanın dikkatini çeken bu hikayeye, başarılarla dolu daha çok sezon sığdıracağız." dedi.