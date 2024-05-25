İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda trafik ekiplerince 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında: -2 milyon 697 bin 728 araç denetlendi. -Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 76

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 713

Emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 431

Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 130 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 440 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 424 bin 432 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.