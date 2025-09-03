Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih ilçesi Laleli Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DIG 360 plakalı motosikletin sahibi Mehmet T.’ye (30) 15 Ekim 2024’te kısa süre içinde ’motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması’ suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası kesilmiş, Mehmet T. ilk cezayı ödemiş ancak muayene günü için sıra almaya çalışınca ödemediği ikinci bir cezası olduğunu fark etmişti. İkinci cezayı da ödeyen ve muayene olmayan aracı için gün alan Mehmet T., bir süre sonra trafik uygulaması yapan polislere yakalanmıştı. 3 bin 160 lira para cezası kesilen ve aracı da trafikten men edilen Mehmet T. motosikletini ateşe vermiş, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ’genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü’ belirlenen Mehmet T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.