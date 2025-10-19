Varis, bacak toplardamarlarının genişlemesiyle ortaya çıkan ve toplumda oldukça sık görülen bir damar hastalığı olarak biliniyor. Medical Park Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat İlkar Gelişen, varisin özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlandığını belirterek, "Bu durumun görülmesinde hormonal faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülüyor" dedi.

Vakaların yüzde 30’unda ailesel yatkınlık var

Uzm. Dr. Gelişen, varisin oluşumunda genetik geçişin etkili olduğunu vurgulayarak, "Vakaların yaklaşık yüzde 30’unda ailesel yatkınlık vardır. Uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz şekilde oturmak da riski artırır" diye konuştu.

Belirtiler ve riskler

Varis hastalarında genellikle bacaklarda ağrı, ödem, yanma hissi, gece krampları ve huzursuzluk şikâyetlerinin görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Gelişen, hastalığın sadece estetik bir sorun olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Gelişen, "İleri derecede ve yaygın varislerde tromboflebit, derin ven trombozu ve akciğer embolisi gibi ciddi tablolar gelişebilir. Bu durumlar solunum yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabilir" dedi.

Tanı ve tedavi yöntemi

Varis tanısının fizik muayene ve venöz renkli doppler ultrasonografiyle konduğunu belirten Gelişen, günümüzde hastalığın evresine göre farklı tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulandığını söyleyerek, "Skleroterapi, köpük skleroterapi, lazer veya radyofrekans ablasyon ve toplardamar yapıştırma (vein sealing) gibi modern teknikler sayesinde etkin sonuçlar alınabiliyor. Deneyimli cerrah tarafından uygun yöntem seçilirse varis tedavisi oldukça başarılıdır" ifadelerini kullandı.

Tedavi sonrası aynı damarda tekrarlama olmadığını ancak bacakların başka bölgelerinde yeni varislerin gelişebileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Gelişen, varis çoraplarının da hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını ancak tedavi edici olmadığını belirtti.

Varisten korunmak için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Gelişen, "Varis oluşumunu engellemek için düzenli yürüyüş yapmak, yüzmek, fazla kilolardan kurtulmak ve uzun süre ayakta kalmamaya dikkat etmek gerekir. Bacaklarda daha önce olmayan yeşil damarlar, ağrı veya şişlik fark edildiğinde mutlaka kalp ve damar cerrahisi hekimine başvurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.