

Kaza, saat 21.40 sıralarında Mudanya yolu Bağlarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Mudanya yönüne giden hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan otomobille kavşak içinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA