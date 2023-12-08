2011 yılında özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarına ara vermeden devam eden TREDAŞ’ın hizmet bölgesine yaptığı yatırımların toplamı 2011-2022 arasında 6,7 milyar TL’yi geçti. Bu yıl hayata geçirilen 1,4 milyar TL’lik yatırımla bu rakam 7,7 milyar TL’yi bulacak. Yıl içinde şebeke yatırımlarından en büyük payı kırsal bölgeler alıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de 1,2 milyondan fazla elektrik abonesine hizmet veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), faaliyet alanı içinde yer alan her noktaya kesintisiz enerji sağlamak ve güçlü bir enerji altyapısı oluşturmak hedefiyle yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2011 yılından 2022 yılı sonuna kadar 3 ildeki yatırımlarının toplamı 6 milyar 277 milyon TL’ye ulaşan TREDAŞ’ın bu yıl gerçekleştireceği yatırımların tutarı 1 milyar 472 milyon TL’yi bulacak. 2023 sonu itibarıyla, hizmet bölgesine 13 yılda yaptığı yatırımlarının toplamı da 7 milyar 750 milyon TL’yi aşacak.

Bu yıl kırsal şebekeye ayrılan pay 697, 8 milyon TL

Elektrik dağıtım sektörünün ekonomik ve sosyal kalkınmada stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret eden TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Enerji güvenliğini sağlamak, ekonomik kalkınmayı desteklemek için bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlamalarını yapıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı için bölgemize 1 milyar 472 milyon TL yatırım yapacağız. Bunun yaklaşık yüzde 80’i yani 1 milyar 170 milyon TL’lik bölümünü şebeke yatırımları oluşturacak. Şebeke yatırımları içinde ise en büyük payı 697,8 milyon TL ile kırsal bölgeler alacak” dedi.

Yer altı hatlarının oranı ikiye katlandı

Özelleştirme sonrasında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki enerji altyapısını güçlendirmek için yaptıkları yatırımların toplamının bu yılın sonunda 7 milyar 750 milyon TL’ye ulaşacağını kaydeden Bilgili, “Devir öncesinde hizmet bölgemizde yeraltı hat oranı yüzde 11, havai hat oranı ise yüzde 89’lardaydı. 2022 sonunda havai hatların oranı yüzde 78 olurken, yer altı hat oranımız yüzde 22’ye ulaştı. Şehir merkezlerimizde hemen hemen hatlarımızın tamamını yer altına aldık. Yeni tesis yatırımları ile yeraltı hatlarımızın tüm şebekedeki oranı yaklaşık olarak her yıl yüzde 1-2 oranında artış göstermekte. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda bölgemizdeki kesinti süreleri ve sayılarında ciddi bir azalma sağladık. Özelleştirme süreci ile bölgemizde müşteri başına düşen ortalama kesinti süresinde yüzde 78, müşteri başına düşen ortalama kesinti sayısında ise yüzde 62 oranında iyileşmeler sağlanmıştır. Bu sırada bölgede oluşturduğumuz istihdam da arttı. 2011 yılı ile kıyaslandığında çalışan sayımız yüzde 100’e yakın artarak 862’ye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.