Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı Kırklareli’de gerçekleşti.

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı Kırklareli’de gerçekleşti. Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda 2024 yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesi revizyonu görüşüldü. Ardından Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu Üyelerine Turizm Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ilerleme durumları ve 2024 yılı Dış Ticaret Okulları hakkında sunum yaparak bilgi verdi. Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.