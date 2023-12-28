Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, başarılarıyla gündemde olan voleybolcu kızlar transfer döneminde büyük takımların gözdesi haline geldi.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji bünyesindeki Ayvalık Spor Voleybol takımının sporcuları liseler arası turnuvalarda ve 2. Lig müsabakalarında gösterdikleri başarılarla transfer döneminin yıldızları oldu.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji - Ayvalık Spor Voleybol takımının oyuncularından; milli takım oyuncusu Nisa Barut, Eczacıbaşı Spor Kulübüne, Hilal Barışık, Gülsüm Kocamanlar, Belkız Bayri ve Fatmanur Öter Karşıyaka Spor Kulübü’ne, Nazar Uzun Havran Belediye Spor Kulübü’ne, Almina Doğan, Seher Tapanlar ve Eylül Aytaç Çanakkale Bayramiç Belediye Spor Kulübü’ne, İrem Seyhan Pala İzmir Gelişim Spor Kulübü’ne, Mısra Altınöz ise Arkas Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Ayvalık Bahçeşehir Koleji kurucusu ve Ayvalık Spor Kulübü Başkanı Ali Gür, yetiştirdikleri sporculara transfer dönemindevoleybolda Türkiye’nin en önemli kulüplerinin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık’ın yetiştirdiği 11 oyuncumuz değişik takımlara transfer olarak voleybolda profesyonel hayatlarına devam etmektedirler. Bu başarıda imzası olan okulumuzu, kulübümüzü ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.