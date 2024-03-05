Tremeşeli Holding, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yeniboğaziçi bölgesinde lüks villa konsepti ile hazırlanan, 129 konut tipi daire ve 8 villadan oluşan ‘Salamis Sea Palace’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Her projesinde yenilikçi, teknolojik ve modern bir mimariyi kullanmayı hedefleyen Tremeşeli Holding, edindiği tecrübeyi ‘Salamis Sea Palace’ projesine aktarıyor. Yeniboğaziçi bölgesinde konumlanan, lüks villa konsepti ile hazırlanan ‘Salamis Sea Palace’ projesi, KKTC’de 129 konut tipi daire ve 8 villa ile hayata geçiyor. Holding, 10 milyon sterlinlik yatırım bedeline sahip projeyi ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve şarkıcı Derya Uluğ’un sahne performansıyla tanıttı.

“16 yıllık tecrübemiz, projemize yansıdı“

16 yıllık deneyimini projelere aktardığını belirten Tremeşeli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emirkan, “129 adet konut, 8 farklı villadan oluşan ‘Salamis Sea Palace’ projemizde her bütçeye ve tercihe uygun seçeneklerimiz mevcut. 4 blok ve 8 bungalow’dan oluşan projemizde Studio, Penthouse, Loft ve 2+1 daire tipleriyle konforlu yaşamın kapılarını aralıyor. Yeşil alan, cafe&restoran, spor salonu, ticari alanlar, havuz, spor alanları, yürüme parkuru, spa, hobi odası, otopark ve 7/24 güvenlik sisteminin yer aldığı proje, bir yaşam alanı olarak düşünüldü. Her blokta kapalı otopark alanı, daireler içinde depolama alanı buluyor. Bu proje aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlarken, istihdamı da beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.

“Yeniboğaziçi bölgesi değerini her gün arttırıyor”

Mustafa Emirkan, “Projelerimizde lokasyonlara dikkat ediyoruz. Yeniboğaziçi bölgesinin stratejik konumu, yatırımcılara sunduğu elverişli imkânları, doğal güzellikleri ve değerini her geçen gün artıran gayrimenkul seçenekleri ile Kuzey Kıbrıs; ev sahibi olmak için tercih edebileceğiniz en güzel lokasyonlardan biri. Rosedale ve Suntree yapımı devam eden projelerimiz. Rosedale projemizin 2’nci etabı olan Rosedale Extented projemizin de satışına başlamış bulunmaktayız. Butterfly projemiz ise Dominik’te başlayacak” dedi.

“Çevreye duyarlı bir proje”

Emirkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Projemiz aynı zamanda çevreye duyarlı tasarımı ile dikkat çekiyor. Yeşil alanların ve doğal peyzajın korunması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, holdingimizin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü yansıtıyor. Bu da projeye olan odağı artırıyor ve çevreye duyarlı bireylerin tercihlerini etkiliyor.”