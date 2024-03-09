Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Jozefzoon dk. 60), Gakpa (Doğancan Davas dk. 67), Emirhan Aydoğan (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Djitte (Badji dk. 78)
Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Soukou, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka (Erkan Değişmez dk. 62), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Ege Bilsel dk. 90), Mohammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Imeri dk. 62), Haqi (Celal Dumanlı dk. 77)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Bahri Can Tosun, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman
Sarı kartlar: Zafer Görgen (Bandırmaspor), Celal Dumanlı, Sousa (Bodrum FK)