Trendyol 1. Lig’in 33. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Bandırmaspor kendi evinde oynadığı müsabakada Bandırmaspor, 2-1 Ankara Keçiörengücü’nü yendi.
Maçtan dakikalar
15. dakikada ceza alanı içinde Mehmet Özcan kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.
22. dakikada sol çaprazdan kaleye yaklaşan Malaly Dembele’nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen’e çarparak ağlara gitti. 0-1
41. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Mousse Djitte topu filelere gönderdi. 1-1
62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim Şenöz
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Mulumba (Jozefzoon dk. 60), Cebie Sokou (Emirhan Aydoğan dk. 60), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 11), Mehmet Özcan, Taha Batuhan Yayıkçı, Gakpa (Doğan Can Davas dk. 90+2)
Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Ayhan, Metehan Mimaroğlu, Aygün Özışıkyıldız, Bartu Sezen,
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Muharrem Cinan, Erkam Develi (Enginalp Yamaç dk. 83), Şahverdi Çetin, (Mikail Okyay dk. 65), Melih İnan, Dembele, (Bahadır Yıldırım dk. 83) Barthi, Görkem Bitin (Camara dk. 35), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Badara Traore
Yedekler: Batuhan Ataç, Metin Uçar, Mert Kula
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Dembele (dk. 22) (Ankara Keçiörengücü), Djitte (dk. 41), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 63) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor) Barthi (Ankara Keçiörengücü)