Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Meroğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46) Emirhan Aydoğan (Sergen Piçinçiol dk. 82), Doğan Can Davas, (Levent Ayçiçek dk. 69) Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Edson Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Gakpa (Cebio Sokou dk. 69)
Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Badji, Ayhan Özışıkyıldız, Mert Çelik
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Eyüpspor: Birkan Tetik, Luccas Claro, Robin Yalçın, Adrien Regattin (Svit Seslar), Kulembe Riberio (Sinan Gümüş dk. 64), Ömer Bayram, Recep Niyaz (P. Bruno 77 dk.), Taşkın İlter, Obeng Ampem, (Samu Saiz), Melih Kabasakal (Mehmet Murat Uçar dk. 77), Thuram
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Tugay Kaçar, Metehan Baltacı, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu, Salvatore
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Doğan Can Davas (dk. 54), Melih Kabasakal (dk. 72) (Bandırmaspor), Thuram (dk. 17), Edson Mexer (dk. 90), Bruno (90+6) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Samu Saiz (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Edson Mezer (Bandırmaspor), Recep Niyaz, Robin Yalçın (Eyüpspor)