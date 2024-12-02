Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada topla buluşan Mendy’nin ceza sahası içinde vurduğu şutta meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
33. dakikada Mukairu’nun pasında topla buluşan Avramovski’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan atılan pası karşılayan Mendy, topu ağlara gönderdi. 1-1
47. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içine açılan ortaya vuruş yapan Mendy, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran
Sakaryaspor: Szumski, Volkan Egri, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Simon, Rayane, Andrade, Emre Demir (Totre dk. 29), Mendy (Dylan dk. 75), Mustafa Pektemek (Alparslan Demir dk. 81)
Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Murat Cem Akpınar, Oğuzhan Çapar, Özgür Çoban, Ali Uğurhan Uğurlu, Yusuf Sefa Karakuzu,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen(Işık Kaan Arslan dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin(Lameira dk. 72), Berk Yıldız, Jefferson (İlhami Siraçhan Nas dk. 59), Mukaıru (Khouma dk. 59), Naby, Danıel, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Eren Aydın dk. 59)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Camara, İshak Karaoğul, Vusal Iskandarlı, Anıl Koç
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: Daniel (dk. 33) (Boluspor), Mendy (dk. 44 ve dk. 47) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Simon (Sakaryaspor), Ali Ülgen, Jefferson, Daniel, İlhami Siraçhan Nas (Boluspor)