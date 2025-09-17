BATMAN (İGFA) - Doğaseverler, Sason’un Balbaşı köyünden başlayarak Zore Şelalesi’ne yürüdü, burada mola verdikten sonra yürüyüşlerini Acar köyü Hasanlar mezrasında sonlandırdı.

Etkinlik boyunca hem doğal güzellikler hem de çevre sorunları konuşuldu.

“DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

DİDOSK Başkanı Yeliz Çuban, etkinlik sırasında çevre kirliliğine dikkat çekerek, “Doğa bize emanettir. Birkaç dakikalık ihmalkârlık, binlerce yıllık doğal mirası gölgelemeye değmez” dedi. Katılımcılardan çöplerini yanlarında götürmelerini rica etti.

“KARADENİZ HAVASINI HİSSETTİK”

“Diyarbakır’dan geldik. Batman, Şırnak, Urfa ve Diyarbakır sıcaktan kavrulurken biz burada Karadeniz havasını hissettik. Herkesin gelip bu vadide yürüyüş yapmasını, doğa yürüyüşüyle bu güzelliği keşfetmesini isteriz.”

“HER YIL ETKİNLİK PLANLIYORUZ”

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, Zore Kanyonu’nun doğal güzelliğine dikkat çekerek, kulüp olarak her yıl bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe katılan Ahmet Yıldız, yürüyüş sırasında karşılaştıkları çöpler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, “Buralar Allah’ın bize hediyesi. Lütfen sahip çıkalım” dedi. Bismil’den gelen Kemal Aydın ise Zore Kanyonu’nu “yakınımızdaki gizli cennet” olarak tanımlayarak, herkesin bu güzelliği keşfetmesini istedi.