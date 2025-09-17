Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahada görev yapan kadınların yaşadıkları zorluklar, ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı. "Sağlık ve Güvenlik Açısından Sahada Kadın Olmak" başlıklı atölyede, kadınların katkılarının görünür kılınması hedeflendi. Kadın çalışanlarca atölyede tasarlanan afişlerin şantiyelerde ve köy kahvehanelerinde sergilenmesiyle hem kurum içinde hem de toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ayrıca kadın çalışanlara fiziki ve psikososyal desteğin artırılması amacıyla sağlık kitleri dağıttı. Süleymanpaşa Kadın Emeği Kooperatifi üyesi kadınlarca tasarlanan çantalarla kadın emeğinin her aşamada görünür kılınması hedeflendi.