İstanbul’da planlı şehir hayatının başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule bölgesinin, önde gelen inşaat firmalarından İhlas Holding İnşaat Grubu, Bizim Evler markası için yapay zekâ teknolojisiyle yeni bir reklam filmi hazırlattı. Daha önce Şubat ayında hazırlanan ve ses getiren reklam filmi, yapay zekâ teknolojisiyle gayrimenkul sektöründe hazırlanan ilk reklam filmlerinden biri olmuştu.

Her detayda yapay zeka teknolojisi

Senaryodan müziğe, görsellerden metinlere kadar tüm aşamalarda yapay zekâ teknolojisiyle üretilen yeni reklam filminde, teslime hazır Bizim Evler 10 ve yapımı süren Bizim Evler 11 projesindeki 48 aylık vade kampanyası anlatılıyor.

Geçmişten ilham, geleceğe vizyon

Hazırlanan yeni reklam filminde, Bizim Evler projeleriyle özlenen mahalle kültürü ve komşuluk değerlerinin yeniden hayat bulduğu mesajı veriliyor. Ayrıca yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan yeni reklam filmiyle İhlas Holding İnşaat Grubu, tıpkı ilk filmde olduğu gibi teknoloji ile gayrimenkul sektörü arasında önemli bir bağ kurarak iyi bir müşteri deneyimi yaşatmayı hedefliyor.