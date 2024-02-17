Trendyol 1.Lig’in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Kocaelispor atağında sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Kharaishvili’nin sağdan yaptığı ortada Skhirtladze kafayı vurdu, üst direğe çarpan top dışarıya çıktı.

23. dakikada Oğuz Ceylan’ın kafa pası kısa düştü. Topa sahip olan İshak Çakmak’ın sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

33. dakikada sağ kanattan atak yapan Kocaelispor’da kale sahası çizgisine kadar inen Oğuz’un ceza sahasına pasında Skhirtladze topu indirdi, rahat pozisyonda topla buluşan Beridze gelişine şut çekti ancak top üstten dışarıya çıktı.

71. dakikada Şanlıurfaspor’da Dening rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu arka direğe gönderdi. Kaleci Gökhan arka direğe hamle yaptı ancak topu sektirdi. Seken topu iyi değerlendiren Paixao topu boş ağlara yolladı. 0-1

85. dakikada Kocaelispor atağında Oğuz sağ kanattan son çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Koşarak gelen ve topla buluşan Skhirtladze’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Haşim Arda Sarman dk. 18), Duhan Aksu (Atila Turan dk.72), Vukovic, Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Sheidaev dk. 46), Kharaishvili (Amaral dk. 60), Beridze (Barış Alıcı dk.60), Skhirtladze

Yedekler: Harun Tekin, Cem Ekinci, Kouakou, Fofana, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Tolga Ünlü dk. 80), Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 88), Landel (Begiç dk. 88), Barış Ekinciler (Muhammed Enes Kiprit dk. 70), Paixao (Enver Cenk Şahin dk. 88)

Yedekler: Erzhan Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Yusuf Emre Gültekin, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 71) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Duhan Aksu, Burak Öksüz (Kocaelispor)