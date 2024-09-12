TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek E-Ticaret Hackathonu başvuruları 20 Eylül’e kadar devam edecek. Ön elemenin ardından yarışmaya katılma hakkı kazanan ekipler, 2-3 Ekim’de Adana’da bulunan Trendyol Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi’nde Hackathon yarışması için bir araya gelecek. Yarışmada ilk 3’e giren ekipler ödüllendirilecek.

E-ticaret platformu Trendyol, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında, yerel üreticilerin dijital pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yarışma düzenliyor. E-Ticaret Hackathonu adını taşıyan ve T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya, 20 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar t3kys.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kimler katılabilir?

Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) alanında proje geliştiren ya da geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde), mezunlar ve profesyoneller, E-Ticaret Hackathonu’na en az 2 en fazla 4 kişiden oluşan takımlar halinde katılabilecek. Takım kaptanlarının çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştireceği başvuruların tamamlanması sonrasında, proje fikirleri jüri tarafından ön elemeden geçirilecek. Katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST’in gerçekleştirileceği Adana’da bulunan Trendyol Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi’nde 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Hackathon’da yarışma fırsatı bulacak.

Hackathon’da geliştirilecek çözümler

Hackathon’da NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojileri kullanılacak. Katılımcıların; ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak için çok dilli destek sağlayabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Bu çözümler sayesinde yerel üreticilerin ürünlerini çevrimiçi alışveriş platformlarında daha görünür hale getirerek satışlarını artırması hedefleniyor.

Değerlendirme kriterleri ve ödüller

Projeler; Yenilikçilik/Yaratıcılık, Uygulanabilirlik, Teknolojik Zorluk, Sunum Kalitesi ve Demo kriterlerine göre değerlendirilecek. Yarışmayı birincilikle bitiren takım 100 bin TL, ikinci takım 80 bin TL, üçüncü takım ise 60 bin TL ödülün sahibi olacak.

E-ticarette yerel üreticiye destek hedefi

E-ticaret platformu, TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Hackathon ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmaya devam edecek. Üretken Yapay Zekâ’nın ülkemizde kullanımını yaygınlaştırarak farklı uygulama alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye zemin hazırlayan yarışma, ayrıca, açık kaynak kodlu çözümlerle milli teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak açısından da önem taşıyor. Proje geliştirme aşamasında açık kaynaklı model ve mimarilerin tercih edilmesi teşvik ediliyor.

E-ticaret platformu, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) iş birliğinde yürüttüğü Yarının Köyleri projesine paralel olarak bu Hackathon’un da kırsal alanlarda dijital dönüşüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını hedefliyor.