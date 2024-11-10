Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az fakla auta çıktı.
74. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Onur Ergün, pasını ceza sahasında bulunan Duarte’ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda savunmaya temas eden top üstten az farkla kornere gitti.
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Kemen dk. 77), Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Onur Ergün dk. 63), Crespo (Berkay Özcan dk. 62), Serdar Gürler (Figueiredo dk. 83), Piatek (Keny dk. 83)
Yedekler: Deniz Dilmen, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Davidson
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Muçi (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 86), Rafa Silva, Joao Mario (Salih Uçan dk. 86), Semih Kılıçsoy (Rashica dk. 66)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Muhammed Şengezer (Başakşehir), Gedson Fernandes, Svensson, Mert Günok (Beşiktaş)