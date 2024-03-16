Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada kazandığı topla sağ kanattan topla ceza sahasına giren Rashica’nın içeriye çevirdiği pasta Ernest Muçi, plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

75. dakikada Rashica’nın pasında topla buluşan Muleka, ceza sahası sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

77. dakikada Aboubakar ile paslaşan Rashica’nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Helton Leite, topu oyun alanına çeldi.

78. dakikada Aboubakar’ın pasıyla topu kontrol eden Muçi’nin sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Helton Leite gole izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Aboubakar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Erdoğan, kaleye giden meşin yuvarlağı ayağıyla çelerken, seken topu Muleka kaleye gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+5. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert’in kafa vuruşunda Naldo’dan seken topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Naldo’nun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada penaltı atışını kullanan Rashica, topu filelere gönderdi. Hakem Burak Pakkan, Rashica’nın atışı kullandığı sırada meşin yuvarlağa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey (Jackson Muleka dk. 46), Milot Rashica, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Vincent Aboubakar dk. 60) , Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ante Rebic

Teknik Direktör: Fernando Santos

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Naldo dk. 46), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Ömer Toprak dk. 84), Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Van de Streek, Dario Saric (Erdal Rakip dk. 90), Ramzi Safuri (Ufuk Akyol dk. 76), Sam Larsson (Zymer Bytyqi dk. 90), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Deni Milosevic, Emre Uzun, Britt Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Ernest Muçi (dk. 46) (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (dk. 5), Adam Buksa (dk. 38 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Joe Worrall (Beşiktaş), Ramzi Safuri, Adam Buksa, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor)