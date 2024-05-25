Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Samsunspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Yunus Emre’nin sağ taç çizgisinde uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Ryan Mendes topla ceza sahasına girdi. Mendes, son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kalecinin hamlesi sonrası yeniden ayağına çarpan top filelerle buluştu. 2-0
57. dakikada savunmada yapılan hatada ceza sahası içinde topu önünde bulan Tait’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu’nun şutunda top ağlara gitti. 2-1
64. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana’nın altıpas içine ortasında Ercan’ın göğüsle yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Mehmet Türkmen, Yunus Emre Çift’in Eysseric’e müdahalesini monitörden izleyerek, Yunus Emre’ye kırmızı kart gösterdi.
78. dakikada Soner Aydoğdu’nun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Fofana’nın plase vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.
90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mendes’in şutunda kaleciden dönen top yine aynı oyuncunun önünde kaldı. Mendes’in pasında altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Güven Yalçın, topu filelere gönderdi. 3-1
Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare (Salih Dursun dk. 85), Davide Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş (Levent Mercan dk. 46), Adnan Uğur, Flavio Paoletti, Can Keleş (Kevin Lasagna dk. 67), Tonio Teklic (Valentin Eysseric dk. 66), Ryan Mendes, Markao (Güven Yalçın dk. 67)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Efecan Mızrakcı, Adnan Efe Durmuşoğlu, Hakan Eren Atabey, Ahmet Tarık Tuğyan
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Samsunspor: Jakub Szumski, Mustafa Tan (Olivier Ntcham dk. 62), Yunus Emre Çift, Youssef Ait Bennasser, Marc Bola, Osman Çelik, Flavien Tait (Landry Dimata dk. 63), Carlo Holse (Kingsley Schindler dk. 75), Benito Raman (Soner Aydoğdu dk. 46), Arbnor Muja (Moryke Fofana dk. 46), Ercan Kara
Yedekler: Okan Kocuk, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Taylan Antalyalı, Marius Mouandilmadji
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Markao (dk. 42) , Ryan Mendes (dk. 50), Güven Yalçın (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük), Soner Aydoğdu (dk. 57) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Yunus Emre Çift (dk. 52) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Teklic, Eysseric (Fatih Karagümrük), Mustafa Tan (Samsunspor)