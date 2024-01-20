Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Dele-Bashiru’nun pasında topla buluşan Strandberg’in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Bekaj topu çeldi. Kale önünde seken topu Ben Ouanes uzaklaştırdı.
25. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Fall arka direğe ortasını yaptı. Aytaç Kara’nın vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
45. dakikada sağ taraftan Görkem’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Aburjania, topu kafayla arka direğe aktardı. Arka direkte Strandberg’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
45+1. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg, topla beraber ceza sahasına kadar girip sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Giannotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Ngoy, Adnan Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Massanga, Boudjemaa, Dadasov, Burak Yılmaz, Hodzic, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kart: Aburjania (Hatayspor)