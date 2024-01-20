Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nuno Da Costa, pasını ceza yayındaki Hajradinovic’e verdi. Hajradinovic’in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

60. dakikada Fall, ceza sahası içi sol çaprazında Kilama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Buğra Taşkınsoy önce penaltı noktasını gösterdi ardından VAR uyarısıyla yaptığı inceleme neticesinde penaltı kararını iptal etti.

74. dakikada sağ taraftan Fall’un ceza sahası içine ortasında Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa Claudio Winck’in ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

79. dakikada sağ tarafta son çizgide Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic’in ön direğe ortasında Nuno Da Costa’nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

89. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Fall meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Giannotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Selim Dilli dk. 90+2), Gomis (Oğulcan Çağlayan dk. 57), Nuno Da Costa (Ngoy dk. 88)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi (Hodzic dk. 83), Görkem Sağlam, Aburjania (Massanga dk. 70), Ömer Faruk Beyaz (Fernandes dk. 83), Dele-Bashiru (Boudjemaa dk. 88), Rivas, Strandberg (Dadashov dk. 70)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Claudio Winck (dk. 74), Nuno Da Costa (dk. 79), Fall (dk. 89) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Claudio Winck (Kasımpaşa), Aburjania, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)