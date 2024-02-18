Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Pendikspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler, Meunier’in topa elle müdahale ettiğini gerekçe göstererek penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Meler, penaltı kararını iptal etti.

30. dakikada Visca’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden dışarı gitti.

36. dakikada Meunier’in pasında topla buluşan Bardhi’nin, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, N’diaye, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Mame Thiam

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Murat Akça, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Efe Sayhan, Lusamba, Erdem Çalık, Emeka Eze

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Nicolas Pepe, Umut Güneş, Paul Onuachu, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kaynak: iha