Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Pendikspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler, Meunier’in topa elle müdahale ettiğini gerekçe göstererek penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Meler, penaltı kararını iptal etti.
30. dakikada Visca’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden dışarı gitti.
36. dakikada Meunier’in pasında topla buluşan Bardhi’nin, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’in müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, N’diaye, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Mame Thiam
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Murat Akça, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Efe Sayhan, Lusamba, Erdem Çalık, Emeka Eze
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Nicolas Pepe, Umut Güneş, Paul Onuachu, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı