Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı kornere penaltı noktası üzerinde Ba ayak koydu, yükseklik kazanan topu Opoku, altı pas içinde kafa ile ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Figueiredo’nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Aleksic’in yaptığı vuruşta Djilobodji’ye çarpan top ağlara gitti. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Ie, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Karzev, Keny, Dennis
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Gradel, Maxim, Dragus
Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Bikel, Mbakata, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Bahadır Gölgeli, Oğulcan Çağlayan, Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Opoku (dk. 3), Djilobodji (dk. 36 k.k.) (RAMS Başakşehir)