Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Oökhan Karaca, "Teknik personellerimiz, gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek içerik numunesi alıp, etiket kontrolü yaptı. Üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçimizin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıyor. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alınmaktadır" dedi.