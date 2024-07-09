TCDD’ye ait hızlı trenlerin bir kısmı Sakaryalı firma Buzdağı su reklamı ile kaplandı. Tren yolculuğu yapan ve manzaraları kapanan yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine firma konuya ilişkin açıklama yayınladı.

Fabrikası Sakarya’da olan Buzdağı su firması TCDD’ye ait hızlı trenlere reklam verdi. Bazı trenlerin dış cepheleri Buzdağı firmasının reklamı ile kaplandı. Verilen reklam sebebi ile trendeki pencerelerde kapandı. Dışarıdaki manzarayı göremeyen yolcular ise duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Yüksek Hızlı Tren camlarına reklam giydirilmesi hiç hoş olmamış”, “Tek bir zevkimiz vardı müzik dinleyip, bozkır izlemek onu da aldın”, “Hızlı trende dışarıda manzara var ama göremiyorsunuz. Neden? Çünkü tüm camları reklamla kaplamışlar. Çünkü biz gemi ve deniz manzarası yerine Buzdağı su reklamı görmeyi tercih ederiz. Boşluk da bırakmasaydınız, ışıkta girmese olurdu” diyerek tepkilerini dile getirdi ve firmayı etiketledi.

“Tren yolculuklarının keyfini bozduğu tespit edilen reklamların kaldırılması için gerekli çalışmaları hemen başlattık”

Bunun üzerine Sakaryalı su firmasından açıklama geldi. Buzdağı firmasının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Buzdağı Su olarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun beklentilerini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda, kamuoyunda da yer bulan, tren yolculuklarında manzaraları kapatan reklamlar konusu üzerine hemen harekete geçtik. Buzdağı Su Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Kösemusul’un talimatı ile tren yolculuklarının keyfini bozduğu tespit edilen reklamların kaldırılması için gerekli çalışmaları hemen başlattık. Yolcularımızın manzaraları özgürce seyrederek keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluktur. Buzdağı Su olarak, toplumsal hassasiyetlere her zaman önem verdiğimizi ve bu tür konularda hızlı bir şekilde aksiyon almaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz” ifadeleri yer aldı.