Esenler'de düzenlenen '7. Geleneksel Geri Dönüşüm Defilesi'nde minik öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetlerle podyuma çıktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Yağız Alp Gündağ birinci olurken, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Dede-Nine Torun Yaşam Merkezi tarafından '7. Geleneksel Geri Dönüşüm Defilesi' düzenlendi. Etkinlikte, 4-6 yaş grubundan 72 öğrenci geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları tasarımları sergiledi. 'Sıfır Atık' bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla düzenlenen defilede minikler, atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle podyuma çıktı. Kendi emekleriyle yaptıkları oyuncak, çanta, süs eşyaları ve çeşitli objeleri de sergiledi. Büyük ilgi gören etkinlikte yapılan değerlendirme sonucunda Yağız Alp Gündağ birinci oldu. Geri dönüşüm temalı tasarımıyla beğeni toplayan minik yarışmacı, izleyicilerden alkış aldı.

Programın sonunda Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, çocukların çevre bilincinin artırılmasına katkı sundu.