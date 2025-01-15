İsrail'in 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı baskınını ve rehineleri bahane ederek Gazze'de başlattığı yıkım, soykırım ve işgal devam ederken, birkaç kez İsrail tarafından bozulan ateşkes anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi.

SON ATEŞKES ANLAŞMASINI İLK TRUMP DUYURDU

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla, Orta Doğu'da esir değişimini içeren Gazze ateşkesine ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trump, paylaşımında, “Orta Doğu'da esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşma tamamlandı. Kısa sürede hayata geçecek. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a teşekkür ederek, Gazze’nin terörist gruplar için bir sığınak olmaması adına İsrail ve diğer müttefik ülkelerle ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca İbrahim Anlaşmalarını daha geniş kapsamlı hale getireceklerini vurgulayarak, “Bu, Amerika ve dünya için güzel gelişmelerin yalnızca başlangıcı” değerlendirmesini yaptı.

Ateşkesteki rolünün önemine dikkat çeken Trump, “Henüz Beyaz Saray’a dönmeden bu kadar çok şeyi başardık. Bir de geri döndüğümde neler yapabileceğimizi hayal edin Gazze'deki ateşkes seçim zaferimin sonucu” ifadeleriyle, gelecekteki liderlik vizyonuna dair güçlü bir mesaj verdi.