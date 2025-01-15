Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) skandal programa inceleme başlattı...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

NE OLMUŞTU

Zahide Yetiş'in sunduğu gündüz kuşağı programında bir skandala imza atılmıştı. Yayına çıkan adama, eşinin başka erkekle ilişkiye girdiği görüntüler canlı yayında izletilmiş ve sosyal medya kullanıcıları Zahide Yetiş'i eleştiri yağmuruna tuttu.