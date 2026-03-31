ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşa girmeyen ve üslerini ABD'ye açmayan ülkelere sert bir mesaj gönderdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Birleşik Krallık gibi İran'a yönelik operasyona katılmayı reddeden ve Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bolca var. İkincisi, biraz geç de olsa cesaret gösterin, Boğaz'a gidin ve gidip alın" dedi.



"ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak"

"Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, "ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak, tıpkı sizin bizim için orada olmadığınız gibi. İran esasen darmadağın edildi. Zor kısım tamamlandı. Gidin kendi petrolünüzü alın!" açıklamasını yaptı.



"Fransa, askeri malzemelerle yüklü ve İsrail'e giden uçakların hava sahasından geçmesine izin vermedi"

Fransa'ya da mesaj gönderen Donald Trump, "Fransa, askeri malzemelerle yüklü ve İsrail'e giden uçakların Fransız hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılmış olan "İran Kasabı" konusunda son derece faydasız kaldı! ABD bunu unutmayacak" dedi.