ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonlarında planlanan takvimin iki hafta önünde olduklarını ve "zafer ilanına az kaldığını" savunurken, Tahran yönetiminden savaşı yeni bir boyuta taşıyan kritik bir hamle geldi.

ABD ŞİRKETLERİ HEDEFTE

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak yarından itibaren bölgedeki ABD menşeli şirketleri doğrudan hedef alacağını duyurdu.

HER SUİKASTA KARŞILIK BİR HEDEF

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’i İran’daki suikastlardan sorumlu tutarak, İran’da gerçekleşecek her bir suikasta karşılık başta Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Intel olmak üzere 18 ABD’li şirketin hedef alınacağını duyurdu.

"MEŞRU HEDEFİMİZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’i İran’daki suikast eylemlerinden sorumlu tutarak, bu saldırılarda rol oynadığını öne sürdüğü ABD şirketlerine yönelik tehditte bulundu. DMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör eylemlerinin durdurulması gerektiğine dair yaptığımız uyarıları defalarca görmezden geldiniz. Bugün de hem sizin hem de İsrailli müttefiklerinizin terör saldırılarında bazı İran vatandaşları hayatını kaybetti. Suikast hedeflerinin planlanması ve takibinde ABD’li bilgi ve iletişim teknolojileri ve yapay zeka şirketlerinin temel rol oynadığı dikkate alındığında, bu eylemlere karşılık olarak bundan sonra söz konusu operasyonlarda etkili olan başlıca kuruluşlar meşru hedeflerimiz olacaktır" denildi.

HERKESİ UYARDILAR

DMO, söz konusu şirketlerde çalışanlara da çağrıda bulunarak, "Bu kuruluşların çalışanlarına, can güvenliklerini korumak amacıyla derhal iş yerlerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu terörist şirketlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanların da 1 kilometre yarıçapındaki alanı terk ederek güvenli bölgelere gitmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

18 ŞİRKET LİSTESİNDE

Hedef alınacak şirketlere listesinin de paylaşıldığı açıklamada, "Terör planlamalarında aktif rol alan şirketler, her bir suikasta karşılık misilleme kapsamında hedef alınacaktır. Bu kapsamda Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing şirketleri, 1 Nisan Çarşamba günü Tahran saatiyle 20.00’den itibaren, İran’da gerçekleşecek her suikasta karşılık ilgili birimlerinin imha edilmesini beklemelidir" denildi.

"ASKERİ KAPASİTELERİNİ ÇÖKERTTİK" DEMİŞTİ

İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne süren Trump son açıklamasında, ülkede "daha makul" davranan yeni isimlerin yönetime gelmeye başladığını iddia etmişti.Nükleer altyapının tahrip edildiğini ancak yerin çok derinindeki tesisleri tamamen yok etmenin zor olduğunu kabul eden ABD Başkanı, operasyonların takvimin önünde ilerlediğini ve yaklaşık iki haftalık bir avantajla hareket ettiklerini savunmuştu.