Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde Suriye uyruklu S.A.Ö.(15), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak üzerinde tartıştığı Nadir C. (65) isimli şahsı bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren Suriyeli şahıs ise suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.