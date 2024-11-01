Donald Trump, eskiden savaşların ülkelere ganimet getirdiğini ancak Amerika'nın tüm Orta Doğu'yu bombalamasına rağmen hiçbir şey elde edemediğini açıkladı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Seçimin en tartışmalı ismi olan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Tucker Carlson'ın yönettiği bir programda adaylığına ilişkin açıklamalar yaptı.

Joe Biden'ın ve Kamala Harris'in ülkenin demokrasisi için büyük bir tehdit teşkil ettiğini ileri süren Trump, programda Amerikan hükümetinin Orta Doğu'da destek verdiği savaşlara ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ülkenin durumunun yönetim yüzünden çok kötüye gittiğini söyleyen Trump, "Biz çökmekte olan bir toplumuz." açıklamasında bulundu.

ABD hükümetinin 36 trilyonu aşan federal borcunu ele alan Trump, Amerika'nın artık savaşmak için girdiği topraklardan hiçbir şey elde edemediğini söyledi.

Federal borca ilişkin açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden savaş kazanıldığında, zaferin ganimetleri olurdu, değil mi? Yani bir ülkeyi yendiğinizde o ülkenin üzerindeki haklara sahip olursunuz, petrolünü alırsınız, savaşa girersiniz, her yeri bombalarsınız ve sonra gidersiniz. Şimdi düşündüğümde, sanki biz gerçekten ne yapıyoruz? Orta Doğu'yu bombaladık ve sonra terk ettik. Ne elde ettik? Hiçbir şey. Yani her şeyi mahvettik.