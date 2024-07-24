Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaparak Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!"