Son yıllarda artan maaşlar ve personel alımları, infaz ve koruma memurluğunu gençler arasında en çok tercih edilen mesleklerden biri haline getirdi. Kamu güvencesi ve düzenli gelir, mesleğe olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Vardiyalı çalışma sistemi uygulanıyor

İnfaz ve koruma memurları, görev yaptıkları ceza infaz kurumlarında vardiya usulü çalışıyor. 24 saat esasına dayalı sistemde gündüz ve gece nöbetleri bulunurken, çalışma düzeni kurumun ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

Görev tanımı geniş

Bu meslek sadece güvenlikten ibaret değil. Kurum düzeninin sağlanması, tutuklu ve hükümlülerin sevk işlemleri, sayımların yapılması ve acil durumlara müdahale gibi birçok görev infaz ve koruma memurlarının sorumluluğunda yer alıyor.

Yoğun alımlar dikkat çekiyor

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarda en yüksek kontenjanlardan biri bu mesleğe ayrılıyor. KPSS sonrası adaylar uygulamalı süreçler ve mülakat aşamalarından geçiyor.

Maaşlar 100 bine kadar çıkıyor

2026 yılı itibarıyla göreve yeni başlayan infaz ve koruma memurlarının maaşı yaklaşık 70 bin TL’den başlarken, hizmet yılı ve ek ödemelerle birlikte bu rakam 100 bin TL seviyelerine kadar ulaşabiliyor.

Kamu güvencesi, sosyal haklar ve emeklilik avantajlarıyla birlikte infaz ve koruma memurluğu, gençlerin en çok araştırdığı ve yöneldiği meslekler arasında yer alıyor.