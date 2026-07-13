BloombergHT’de İşte Zirve programında Gözde Atasoy’un konuğu olan Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, aile olarak gayrimenkul yatırımlarına karşı olduklarını ve bunu kul hakkı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

“KUL HAKKINA GİRİYOR”

Paylaşma kültürünün inancımızda var olduğunu söyleyen Tuncer, “Hatta daha ilerisi gerektiğinden fazla biriktirmekte yasak. Yani benim sık sık söylediğim bir şey var. Eğer bir insanın 20 tane, 15 tane, 50 tane, 100 tane dairesi varsa, bakın kul hakkına girer. Çünkü bugün ki medeni kanunlardan hem anayasal hak olarak hem de dinimizde insanların barınma hakkı diye bir şey var. Siz gayrimenkul biriktirerek insanların barınma hakkını elinden alıyorsunuz. O işte kul hakkına giriyor” dedi.

“KİRALIK GAYRİMENKULÜMÜZ YOKTUR”

“Bizim ailemizde hiç kimsenin bakın ikinci dairesi yoktur” diyen Tuncer, “Bize ne lazım? Bir tane oturacak daire lazımsa o daire alınır, orada biter ve o oturur. Değişecekse zaman içerisinde değişebilir. O satılır diğeri alınır. Bizde bir sonra gelecek olan neslin hakkına tecavüz etmeyiz. Kiralık gayrimenkulümüz yoktur. Eyüp Sabri Tuncer firmasının da, şahıslarında, ailesinin de. Hiç kimsenin bir tane bile kiralık gayrimenkulü yoktur” diye konuştu.

“KENDİMİZE YAKIŞTIRAMAYIZ”

Tuncer açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Her zaman söylüyorum. Normal bir dairenin fiyatı desinler 1 milyon dolarlık bir daire. Çok sıkışmış 500’e veriyorlar deseler ki çok sıkışmış deseler hiç almayız. Onu da kendimize yakıştıramayız. Neredeymiş bu diye gidip bakmayız. Ama bana desinler ki şurada bir tane makine varmış deseler, 1 milyon dolar istiyorlar deseler hiç gocunmadan kalemi masaya bırakır kalkar giderim o makineye mutlaka bakarım. İşime yarıyorsa alırım.”