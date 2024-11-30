Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Zap’ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.

Ele geçirilenler şöyle:

- 11 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü.

- Doçka makineli tüfeğe ait 1 adet çatal ayak, 2 adet hava sehpası, 14 adet tüfek namlusu, 2 adet gövdesi, 2 adet alev gizleyen,

- 241 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 82 mm Havan namlu döşeme,

- 3 adet el kundağı,

- 4 adet çatal ayak,

- 6 adet boş şerit,

- 11 adet RPG-7 üst kundağı.