Koro ve solo eserlerle İnegöllü sanatseverler eşsiz bir sanat gecesi yaşadı.

İnegöl Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği gecesi yaşandı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sezonun ilk konseriyle dinleyicilerinin karşısına çıktı. Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, Çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde İnegöllü sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BAŞKAN TABAN KOROYA EŞLİK ETTİ

Koro ve solo eserlerle dinleyenlerin adeta kulaklarının pasının silindiği Türk Sanat Müziği konserine, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Salonu dolduran vatandaşlar konseri alkışlarla şarkılara eşlik ederek takip etti. Yaşanan eşsiz sanat gecesinde Belediye Başkanı Alper Taban da izleyiciler arasında yerini alarak konseri dinledi. Koro eserlerin seslendirildiği bölümde sahneye davet edilen Başkan Taban, koroya dahil olarak şarkılara da eşlik etti.

İNEGÖL’E YAKIŞAN BİR KÜLTÜR MERKEZİ YAPACAĞIZ

Sahnede salonu dolduran vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, yeni bir kültür merkezi talebine yönelik konuştu. Başkan Taban, “Bu akşam Türk Sanat Müziği Koromuzun sezon başlangıcını yaptık. İnşallah tüm korolarımızla dolu dolu programlar yapacağız. Şu an bulunduğumuz salonun da bizlere yetmediğini görüyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. İnegöl’ümüze güzel bir kültür merkezi kazandıracağız Allah’ın izniyle. Bunu çalışıyoruz. İnegöl’e yakışan güzel bir kültür merkezi inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

İnegöl’de kültür sanat etkinliklerinin de artarak devam edeceğini işaret eden Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde kültür ve sanat adına etkinliklerimizi de arttıracağız. Konserler, etkinlikler, farklı programlar… Gencimiz, yetişkinimiz acaba ona mı gitsek buna mı gitsek diye tercih etmek durumunda kalacağı dolu dolu bir kültür sanat şehri oluşturmak istiyoruz. Çünkü şunu görüyoruz; maalesef çok duyarlı insanlar olduğu gibi bir o kadar duyarsız, şehre zarar veren, yıkıp dökebilen insanlar da var. O insanların sorunu nedir bilmiyorum ama onları kazanmak zorundayız. Dolayısıyla kiminin sporla, kiminin enstrümanla, kiminin farklı kurslarla zaman geçirdiği nitelikli mevcudiyetler oluşturmak istiyoruz. Bir yandan altyapı, üstyapı gibi belediyecilik faaliyetleri devam ededursun. Biz insana yatırım yapmaya devam edelim. İnsanımızla beraber inşallah şehrimiz de yücelsin. Ben bu vesileyle koromuza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.