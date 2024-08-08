Japonya'nın güneybatısında tsunami uyarısını tetikleyen bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelerde 6.9 olarak kaydedilen depremin büyüklüğü, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından 7.1 olarak açıklandı.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen ve kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının yerel saat ile 16.43’te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Kaynak: Medya Radar