Dünya Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve birçok ülkenin meslek kuruluşu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir ’in görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - TSYD’nin mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle Tongsir’in görevden uzaklaştırılması ve derneğe kayyum atanması AIPS tarafından "medya özgürlüğüne ve sporun bağımsızlığına müdahale" olarak değerlendirildi.

AIPS, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'daki spor gazetecileri derneklerini temsil eden Yönetim Kurulu adına, Oğuz Tongsir’in Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanlığı görevinden alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu karar, medya özgürlüğüne ve sporun bağımsızlığına doğrudan bir müdahaledir."

AIPS, Oğuz Tongsir’in uzaklaştırılma kararının derhal geri alınmasını ve spor gazetecilerinin herhangi bir baskı altında kalmadan özgürce çalışmalarının sağlanmasını talep etti. Dernek, TSYD'nin özerkliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

Tongsir'den açıklama: "Seçimle geldik, seçimle gideriz"

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise üyelere gönderdiği mesajda, görevden alınma sürecine itiraz ettiğini belirterek, "Biz seçimle geldik, seçimle gideriz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Tongsir’in duruma itirazları devam ederken, nihai kararın soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağı öğrenildi.

TSYD’de iki olası senaryo

Yapılan incelemelerin ardından, TSYD’nin geleceğiyle ilgili iki ihtimal öne çıkıyor. Ya Oğuz Tongsir görevine iade edilecek ya da dernek yeniden seçime gitmek zorunda kalacak.